مصنع لـ«مالتي فارما» المصرية بالسعودية

دبي (الاتحاد)القاهرة (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة مالتي فارما المصرية للأدوية: إن الشركة تخطط للانتهاء من إنشاء مصنع دواء بالسعودية خلال الربع الأخير من العام، بتكلفة تبلغ ملياري جنيه (127.4 مليون دولار)، بالتعاون مع شريك سعودي. وأضاف أحمد العزبي في تصريحات لـ«رويترز»: حصتنا بالمصنع تبلغ 80 بالمئة، و20 بالمئة لمستثمر سعودي... الهدف من المشروع تغطية السوق السعودي، والانطلاق إلى أسواق الدول العربية المحيطة. تأسست مالتي فارما في 1990، ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 535 مليون جنيه. وقال العزبي إن الشركة، التي تعمل وكيلاً لعدة شركات أجنبية لتسويق الدواء في مصر، نمت مبيعاتها خمسة بالمئة في 2020 إلى حوالي خمسة مليارات جنيه، وتستهدف زيادتها بين 25 و30 بالمئة هذا العام.