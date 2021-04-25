«أبوظبي التجاري» يعلن نتائج الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد) ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري إلى 1.121 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2021 بنمو 436% مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وبارتفاع نسبته 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من الفوائد 2.119 مليار درهم بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكان ذلك بشكل رئيس نتيجة الانخفاض في أسعار الفائدة والأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق.

وبلغ صافي المخصصات 704 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2021 بانخفاض بنسبة 25% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وبانخفاض بنسبة 63% عن الربع الأول الاستثنائي من العام الماضي.

وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 10.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 لتصل إلى 138 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 58% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع نسبة 51% بنهاية العام الماضي. كما انخفض إجمالي ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 239 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021. ويعود ذلك نتيجة لتخارج البنك من الودائع لأجل عالية التكلفة.

بلغ صافي القروض والسلفيات 236 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021 بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وذلك نتيجة لسداد قروض الشركات في القطاع العقاري بالإضافة إلى تجنيب المخصصات. فيما بلغ متوسط رصيد القروض والسلفيات 233 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021.

بلغ إجمالي دفعات سداد العملاء الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 6.716 مليار درهم.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين 56 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021.

بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 16.64% كما بلغت نسبة الشق الأول 13.39% كما بتاريخ 31 مارس 2021 (بعد توزيع الأرباح). وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR ) 139.3% كما بتاريخ 31 مارس 2021.

بلغت نسبة القروض المتعثرة 6.5% ونسبة تغطية المخصصات النقدية 88%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 139% كما بتاريخ 31 مارس 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 8.10%. كما بلغت تكلفة المخاطر 0.84 % بنهاية الربع الأول من العام 2021.

نظراً للتحديات التي تواجهها بعض شركات البناء والإنشاءات العقارية يواصل بنك أبوظبي التجاري اتخاذ إجراءات استباقية بالعمل مع المقاولين والمطورين والشركات ذات الصلة لتحقيق نتائج تجارية فعالة، كما قام البنك بتجنيب مخصصات إضافية تتلائم مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع.