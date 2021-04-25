نمو قياسي لتداولات عقارات الشارقة

الشارقة (الاتحاد) حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021، بنسبة نمو 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية 20.44 ألف معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبلغ حجم المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي واستعادة ثقة المستثمرين، وبالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة كوفيد، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن معاملات الرهن بلغت 696 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 5,672 معاملة، وأما معاملات عقود البيع المبدئية فارتفعت إلى 1,121 معاملة، وبنسبة 26.9% مستفيدة من تأجيل العمل بقرار تحصيل رسوم العقود المبدئية، وكذلك إطلاق بوابة المطورين العقاريين الإلكترونية والتي سمحت للمطورين بتوثيق العقود المبدئية إلكترونيا دون الحاجة لحضور أطراف التعاقد للدائرة.

في حين بلغ عدد معاملات التثمين 272 معاملة في مختلف مناطق ومدن الإمارة وشكلت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك الحصة الأكبر من معاملات الفترة وبإجمالي 12,687 معاملة لحاجة شرائح واسعة من المجتمع لشهادات الإفادة لإتمام مختلف المعاملات مع الدوائر والجهات الأخرى، وهو ما عززته الدائرة من خلال توفير الخدمة عبر الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية، وكذلك توفيرها للأفراد عبر موقعها الإلكتروني.