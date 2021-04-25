أسواق الأسهم الإماراتية تتماسك والسيولة تتواصل

أبوظبي (وام) حافظت أسواق المال الإماراتية على تماسكها في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع، وسط استمرار تدفق السيولة التي بقيت عند مستويات عالية، لتتجاوز قيمة الصفقات المبرمة خلال جلسة اليوم 1.16 مليار درهم. وأظهر الرصد اليومي للتعاملات أن المؤشرات العامة للأسواق لا تزال عند مستويات تؤهلها لاختراق نقاط مقاومة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد ارتفع بنسبة 0.25% مغلقاً عند مستوى 6117 نقطة، فيما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2627 نقطة، بزيادة نسبتها 0.05% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي سهم داماك 1.21 درهم، في حين صعد سهم ديار للتطوير إلى مستوى 27 فلساً، فيما استقر سهم السوق عند 1.09 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.50 درهم، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 272 مليون درهم. وارتفع سهم أدنوك للتوزيع إلى 4.58 درهم، فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند91 درهماً، وسهم الدار العقارية عند 3.62 درهم. تجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من سيولة التداولات التي شهدتها الأسواق تركزت في سوق العاصمة وبلغت قيمة الصفقات 1.087 مليار درهم.