دبي: مبادرة جديدة لتجارة الكاكاو

دبي (الاتحاد) يخطط مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز كاكاو متطور تابع له في دبي. وسيحتضن مركز دبي للسلع المتعددة في البداية مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو داخل مركز القهوة التابع له في جبل علي ابتداءً من منتصف عام 2021 وسيحوّل الإمارة إلى مركز تجاري دولي لهذه المادة الغذائية الهامة ذات الطلب العالي وذلك كجزء من إستراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة المرحلة التالية من إستراتيجيتنا للنمو وسيشهد تحويل دبي إلى مركز عالمي لتجارة الكاكاو».

وأضاف ابن سليم: «لم يتصوّر كثيرون أن مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة سيصلان إلى مستويات التجارة التي نراها اليوم. لذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المكتسبة من تطوير وتنمية هذه السلع، نرى في الكاكاو وإمكانات نموه العالية الخطوة المنطقية التالية. وفي حين أن ربط المنتجين بالمستهلكين سيكون جزءاً مهماً من نموذج عملنا، فإننا سنضمن أن يتّبع مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نهجنا عالي المستوى تجاه الاستدامة، بما يعطي الأولوية لتعزيز القيمة عبر سلسلة التوريد بأكملها».