رقم قياسي لتداولات عقارات دبي في مارس

دبي (الاتحاد) حقق شهر مارس 2021 رقماً قياسياً فيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية منذ 16 شهراً، إذ وصلت إلى 4643 مبايعة عقارية بقيمة 10.93 مليار درهم. كما حققت بذلك نمواً وصل إلى 23% من حيث عدد الصفقات و47% من حيث القيمة، مقارنة بشهر فبراير الفائت، وذلك حسب النسخة الثالثة عشر من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر». وتشير بيانات المؤشر الذي يتّخذ من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الربع الأول 2021 وصل إلى 11,753 مبايعة عقارية بقيمة بلغت 25.15 مليار درهم. ليشهد بذلك الربع الأول 2021 زيادة في معاملات مبيعات العقارات بشكل عام بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، بعدما سجلت مبيعات السوق الثانوي نمواً بنسبة 16%، في حين سجلت المبيعات على الخارطة تراجعاً بنسبة 7%. أما عند المقارنة مع الربع الأول من عام 2020، فنجد أن الربع الأول 2021 حقق نمواً بنسبة وصلت إلى 15%، بعد تسجيل زيادة بنسبة 70% لعقارات السوق الثانوي، وتراجعاً بنسبة 29% للمبيعات على الخارطة.