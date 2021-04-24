مجمع لدعم البحوث والابتكار في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أبرمت الشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب»، التابعة لموانئ أبوظبي، اتفاقية مساطحة مع شركة «بلوك 7 للاستثمار»، وهي مشروع مشترك بين شركة «إيفاير كابيتال القابضة المحدودة» الإماراتية ومقرها أبوظبي، وشركة «سيربا دايناميك» القابضة المحدودة الماليزية، تنص على تطوير «مجمع بلوك 7 للابتكار» في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد)، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في الربع الثاني من عام 2021.

وتم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لـ«زونزكورب» بحضور عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي، حيث وقع الاتفاقية محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «زونزكورب»، والدكتور آي آر محمد عبدالكريم بن عبدالله، من شركة «بلوك 7 للاستثمار».

ويلبي مشروع مجمع بلوك 7 للابتكار احتياجات قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، وعلوم الحاسوب، والروبوتات، والتنقلية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة المستدامة. كما يوفر حاضنة مخصصة للابتكار والتطوير العلمي في المجال الصناعي، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة والربط بين أماكن العمل الذكية، تستفيد جميعها من مزايا المنظومة المتكاملة في «زونزكورب» التي توفر منصة مثالية للشركات الناشئة العاملة في مجال صناعات التكنولوجيا المتقدمة.

ويضم مجمع «بلوك 7 للابتكار» الممتد على مساحة 820 ألف متر مربع، عدداً من المنشآت العاملة في الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وتكنولوجيا الصناعات المتقدمة، وتقنية المعلومات، ومجمعات المكاتب الذكية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومرافق تجارية وترفيهية.

وأكّد عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي، حرص موانئ أبوظبي على تبني الاستراتيجيات الرئيسية التي حدّدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار، مشيراً إلى أن ترسيخ أسلوب الحياة الذكية الذي يطمح مجمع «بلوك 7 للابتكار» إلى تحقيقه سيدعم إمكانات إمارة أبوظبي في القطاع الصناعي، ويفتح آفاقاً واسعة لأجيال المستقبل، تشجعهم على العمل في مجال الابتكار الذي يعد من أكثر المجالات حيوية في العالم».

وقال: «يشكل الإعلان عن تطوير مجمع «بلوك 7 للابتكار» في مدينة أبوظبي الصناعية «أيكاد» إنجازاً كبيراً في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار».

من جانبه، ذكر محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «زونزكورب»، أن التعاون مع «بلوك 7 للاستثمار» يتماشى مع استراتيجية «زونزكورب» لتبنّي الابتكار وتوفير البيئة الداعمة للشركات العاملة في مناطقها، مشيراً إلى أن المشروع يقدم مثالاً يُحتذى به في توظيف التعلّم والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير في دعم الصناعة، بما يلبي الاحتياجات المستقبلية.

وأوضح قائلاً: «يسهم هذا المشروع بفضل المنظومة الصناعية المتنامية لـ«زونزكورب»، في تقديم حلول ومبادئ مبتكرة تعود بالنفع الكبير على قطاع التصنيع العالمي، كما يسلط الضوء على الكيفية التي يمكننا من خلالها الجمع بين التكنولوجيا والابتكار والعنصر البشري في منظومة فريدة موحدة».

بدوره، قال الدكتور آي آر محمد عبدالكريم بن عبدالله، شركة «سيربا دايناميك العالمية المحدودة، وشركة «بلوك 7 للاستثمار»:«نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيشكل حافزاً للتنمية المستدامة في أبوظبي، وأنه سيلبي الطلب من مناطق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة والصين والدول الإفريقية، كما سيحقق تطلعات إمارة أبوظبي لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الصناعات المتقدّمة وتسجيل براءات الاختراع والابتكار».