جزيرة ياس.. لوحة سياحية

رشا طبيلة (أبوظبي)

جزيرة ياس، مثال واقعي على التحول الكبير والناجح من مساحات رملية خالية قبل نحو 13 عاماً، إلى وجهات ومرافق فريدة جعلتها اليوم وجهة عالمية ومتكاملة للسياحة، تستقطب عشرات الملايين من الزوار سنوياً، وتسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود لإمارة أبوظبي.

فالجزيرة التي تمتد على مساحة 25 كيلومتراً مربعاً، شهدت في عام 2010 افتتاح أول مدينة ترفيهية تحمل علامة «فيراري» التجارية التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وهي «عالم فيراري أبوظبي»، التي تُعد الأولى من نوعها في العالم، وبعد 3 سنوات، توسعت الجزيرة لتضم «ياس ووتروورلد»، والتي تُعد حديقة فريدة للألعاب المائية، وهي مستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ.

في عام 2018، تم افتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، الذي يُعد أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة «وارنر براذرز»، والتي طورتها شركة «ميرال»، بتكلفة بلغت مليار دولار، وفي نوفمبر 2019، شهدت الجزيرة افتتاح «كلايم أبوظبي» والذي يضم أعلى جدار داخلي للتسلق في العالم وأعرض نفق هوائي للقفز الحر.

وتأسست شركة ميرال في عام 2011، وهي منذ ذلك الحين تلعب دوراً رئيساً في النمو السريع لقطاع الترفيه والسياحة في أبوظبي، دعماً للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وتهدف الرؤية التي وضعتها «ميرال» لجزيرة ياس إلى جذب أعدادٍ متزايدة من الزوار من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وترسيخ مكانة الجزيرة واحدة من أبرز الوجهات للترفيه والاستجمام والأعمال في العالم.

الموقع الجغرافي

فموقع جزيرة ياس استراتيجي ومهم، فهي تبعد 10 دقائق من مطار أبوظبي الدولي، و20 دقيقة عن وسط أبوظبي، و45 دقيقة عن دبي، وتضم 8 فنادق في الوقت الراهن، وأكثر من 100 لعبة وعرض ضمن مرافقها الترفيهية الثلاثة، وأكبر مركز تسوّق في أبوظبي، وما يزيد على 160 مطعماً، والكثير غيرها، وتستمر جزيرة ياس في التطور وجهة رائدة للعيش والعمل والاستمتاع، فقد حققت مؤخراً لقب «أفضل مشروع تطوير سياحي في الشرق الأوسط» لعام 2020 ضمن «جوائز السفر العالمية».

وتعتبر جزيرة ياس اليوم وجهة عائلية بامتياز، فإلى جانب المدن الترفيهية، ومركز التسوق الكبير «ياس مول»، فهي تضم مرافق رياضية وترفيهية أيضاً، مثل ملعب «ياس لينكس» للجولف، وشاطئ ياس الذي يطل على أشجار المانجروف الطبيعية، إضافة إلى حلبة مرسى ياس التي افتتحت عام 2009، وهي تستضيف بطولة «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1»، وتضم الفندق الوحيد في العالم المطل على حلبة سباقات الفورمولا - 1.

استمرار التطوير

ولا تتوقف الجزيرة عن التطور، فـ«ميرال» وضمن استراتيجيتها، تسعى دائماً إلى الاستمرار في تطوير مشاريع فريدة على أرض الجزيرة لتحقيق السياحة المستدامة، وجعل الجزيرة وجهة متكاملة للسياح والزوار، فاليوم حققت «ميرال» إنجازات كبيرة في مشروع «ياس باي» الذي يُقام في الطرف الجنوبي من جزيرة ياس ومن المرتقب أن يصبح الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. ويتكون المشروع الذي تصل قيمة استثماراته إلى 12 مليار درهم من ثلاث مناطق رئيسية هي؛ «الواجهة البحرية» و«ذا ريزيدنسز في ياس باي» و«المنطقة الإبداعية - ياس». وتبلغ قيمة استثمارات شركة ميرال في هذا المشروع 4 مليارات درهم من إجمالي المخطط الرئيس، حيث تتولى مهمة تطوير المرافق العامة والبنية التحتية لمنطقة الواجهة البحرية، حيث تم إنجاز البنية التحتية الكاملة للمشروع، على أن يتم إنجاز مرافق الواجهة البحرية التي تضم رصيفاً بحرياً يحتضن 20 علامة تجارية للأطعمة خمسة مرافق للترفيه خلال العام الجاري، وتم أيضاً إنجاز «الاتحاد أرينا»، وهي وجهة عالمية للفعاليات بطاقة استيعابية تصل إلى 18 ألف زائر، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وستشهد الجزيرة افتتاح فندقين آخرين لعلامة هيلتون العام الجاري بالشراكة مع «ميرال»، وهما «WB Abu Dhabi Curio Collection by Hilton»، أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وفندق «DoubleTree by Hilton Abu Dhabi Yas Island Residences»، والذي سيوفر مجموعة حصرية من أماكن الإقامة الرائدة بخدمات عالية الجودة في جزيرة ياس.

المدينة البحرية

وتشهد جزيرة ياس إنشاء مشروع آخر فريد من نوعه، وهو مشروع «سي وورلد أبوظبي»، المدينة المتخصصة بالحياة البحرية، حيث تسير الأعمال الإنشائية للمشروع على قدم وساق، سيتكون المشروع من طوابق عدة بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 183 ألف متر مربع، إضافة إلى التصميم الذي يعكس خبرة شركة «سي وورلد»، التي تزيد على 55 عاماً في مجال الأبحاث ورعاية الكائنات البحرية، حيث تضم مناطق مشابهة للبيئة الطبيعية، التي تحتضن مختلف الأنواع والفصائل البحرية. كما ستقدم المدينة عند اكتمالها تجارب ومغامرات فريدة من نوعها تجذب الزوار من دولة الإمارات ومختلف أرجاء العالم، لتعزيز معرفتهم وتقديرهم لقيمة الحياة البحرية.

ويمثل هذا المشروع الجيل الجديد من المدن البحرية بالتعاون مع شركة «سي وورلد باركس وانترتينمنت»، كما سيضم أول مركز عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ، وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمساهمة في دعم الجهود الإقليمية والعالمية للحفاظ على الحياة البحرية.

وعند افتتاحها، ستصبح «سي وورلد أبوظبي» من أكبر مرافق الجذب في جزيرة ياس، حيث تعد إضافة فريدة من نوعها لمحفظة مشاريع «ميرال» المتنامية على الجزيرة، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية.

تجربة استثنائية

تتميز أبوظبي بكثرة الجزر فيها حيث بلغ عدد الجزر المكتشفة أكثر من 200 جزيرة، وتقدّم الجزر الرئيسية تجربة استثنائية لزوارها أو سكانها، في وقت تتربع مدينة أبوظبي نفسها على جزيرة تبعد 250 متراً عن البر الرئيسي.

ومن الجزر السياحية الطبيعية الكبرى، جزر «السعديات» و«ياس» و«صير بني ياس» و«المارية» و«الحديريات»، فهي جزر استثنائية تزين مياه إمارة أبوظبي بمرافقها ومشاريعها التي وصلت للعالم بتميزها، لتقدم 5 أنواع من السياحة تتمثل بالترفيهية والثقافية والبيئية والعلاجية والأعمال.

ويستمتع زوار هذه الجزر بالمناظر التي تحبس الأنفاس والشواطئ المتميزة وتجربة مرافق ومدن ترفيهية عالمية ومرافق ثقافية وتاريخية عالمية من متاحف وآثار، ومشاهدة الحيوانات البرية على غرار المها العربي والزرافات والفهود والضباع والفلامينجو، وغيرها من الحيوانات ووملاعب الجولف ومواقع عالمية المستوى لتنظيم الفعاليات وفنادق عالمية ومنشآت صحية علاجية ومرافق ضخمة للتسوق، ما جعل أبوظبي محط أنظار العالم ووجهة فريدة لا مثيل لها.