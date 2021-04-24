غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأسترالي

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي للمراكز والمجالس الاستشارية - عبر تقنية الاتصال المرئي- مع ديفيد ساندرسون ممثل مجموعة العمل الأسترالية في أبوظبي، وبانكاج سافارا، المسؤول المفوض لمكتب غرب أستراليا التجاري، وذلك بغرض التباحث في فرص تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي ومجموعات العمل الأسترالية في إماره أبوظبي، وبما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

ورحّب الهاملي -في بداية اللقاء- بممثلي مجموعة العمل الأسترالية، مشيداً بدور مجموعه العمل في أبوظبي في تعزيز الاستثمار والتجارة بين التجار الأستراليين وعالم الأعمال في أبوظبي.

وأبدى الهاملي تطلعه إلى تحقيق هذه الاجتماعات هدفها المرجو، نحو تعزيز التواصل مع مجموعة العمل الأسترالية ومجموعات العمل الأخرى في أبوظبي، والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، ثمّن بانكاج سافارا جهود غرفة أبوظبي في إتاحة هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وإيجاد الحلول الممكنة التي تسهم في تذليل الصعوبات أمام مجموعات العمل الأسترالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد 19. مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود العملية عبر تنظيم لقاءات مستقبلية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة أمام الجانبين.