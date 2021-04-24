تصنيف بلاتيني لمجمّع قطاع توزيع طاقة «كهرباء دبي»

دبي (الاتحاد)

حصل مجمّع قطاع توزيع الطاقة التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الروية على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) LEED v4) ) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، محققاً 86 نقطة.

و قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، ويسلط حصول مجمّع قطاع توزيع الطاقة على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء الضوء على جهود الهيئة في مجال الاستدامة انسجاماً مع»خطة دبي الحضرية 2040«، والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.» وأكد معالي الطاير أن الهيئة تحرص على تعزيز مفهوم المباني صفرية الطاقة والتي تمثل رافداً قوياً لاستراتيجيات التنمية المستدامة، في إطار نموذج داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها.