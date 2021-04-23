«بوابة المقطع» تنجز 40 مليون معاملة رقمية

يوسف العربي (أبوظبي)

أنجزت بوابة المقطع أكثر من 40 مليون معاملة رقمية، منذ تأسيسها عام 2014، فيما أتمت 10% من المعاملات خلال جائحة «كوفيد 19»، بحسب البيانات الرسمية للبوابة.

وكشفت البيانات أن تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تقديم خدمات «زونزكورب» عبر النافذة، أدى إلى الاستغناء عما يزيد على 150 ألف زيارة سنوياً لمراكز خدمة المتعاملين.

وقامت مؤخراً بوابة المقطع، بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية لإطلاق حزمة جديدة من الخدمات الرقمية، ليصل مجموعها إلى 84 خدمة رقمية، تخدم أكثر من 600 شركة، تساهم في تعزيز كفاءة العمليات، وتقليص حجم المعاملات الورقية والوقت اللازم لإنجاز المعاملات بشكل كبير، فضلاً عن إلغاء الحاجة إلى زيارة مراكز خدمة العملاء.

ومنذ تأسيسها، تولت شركة بوابة المقطع مسؤولية تخطيط وتطوير وتشغيل الأنظمة الرقمية الكفيلة بدعم كفاءة قطاع التجارة البحرية والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي

ومن المؤكد أن الإجراءات الإدارية للقطاع ينقل ما يفوق 90% من التجارة العالمية، تتضمن الكثير من التعقيدات، حيث قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن ما يتراوح بين 15 إلى 20% من تكاليف شحن البضائع حول العالم يتم إنفاقه على العمليات الإدارية المتعلقة بها.

البوابة تدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية (الاتحاد)

وبدأت بوابة المقطع جهودها لتوفير أفضل الحلول الرقمية لدعم قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي والمنطقة بشكل عام.

وتم تطوير نظام بوابة المقطع في عام 2014، والذي يشكل منصة رقمية تعمل كنافذة مُوحدة لتسهيل تدفق المعلومات بين أصحاب العلاقة ضمن الموانئ والمتعاملين والجهات الحكومية، بهدف زيادة كفاءة موانئ أبوظبي وإنتاجيتها، وتوسيع نطاق النظام ليشمل الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخاصة ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم حلول ذكية ومبتكرة للمتعاملين.

وشكل تدشين المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) مرحلة جديدة من التكامل والتعاون، تغطي جميع الخدمات اللوجستية والتجارية في إمارة أبوظبي، وتتيح لأصحاب العلاقة إمكانية تبادل المعلومات، فضلاً عن توفير منصة للدفع الإلكتروني، وتحسين إجراءات الأعمال وإدارة الموارد.

وتشكل (أطلب) منصة متطورة تتيح خدماتها للمتعاملين في القطاع الخاص مثل وكلاء وشركات التخليص الجمركي وشركات الطيران والشحن، ويمكن للمتعاملين عبر هذه المنصة إنجاز المعاملات المتعلقة بكافة الهيئات من أصحاب العلاقة مثل الموانئ والمناطق الحرة ومشغلي حركة البضائع ومراقبة الجوازات والسكك الحديدية مستقبلاً.

ويرتبط بهذه المنصة أكثر من 40 جهة حكومية، وخاصة على المستويين المحلي لإمارة أبوظبي، وعلى المستوى الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.