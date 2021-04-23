الذهب يتجه صوب ثالث ارتفاع أسبوعي

لندن (رويترز)

لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب أمس، لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما ضغط على عوائد الخزانة الأميركية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.

وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1783.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية «تأثير تداعيات (اقتراح) زيادة الضريبة يستقطب مستثمري السندات والعوائد انخفضت، ويقدم هذا القليل من الدفع للذهب.

«السؤال الكبير الذي يواجه أسواق الذهب هو القرار بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي» سيقوم بتغيير في الأسبوع القادم.

كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر. وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة إنه على الرغم من المؤشرات على الطلب المكبوت على الذهب الحاضر في الهند، فإن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتجدد إجراءات العزل العام يهددان بالقضاء على ذلك الانتعاش.