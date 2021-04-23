انطلاق معرض «ليالي رمضان» في «إكسبو الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في إمارة الشارقة فعاليات معرض «ليالي رمضان 2021»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 من «مهرجان رمضان الشارقة»، وسط أجواء استثنائية وعروض وتخفيضات جاذبة تصل نسبة الخصومات فيها إلى 70%.

وشهد انطلاق المعرض حضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة.

ونجح المعرض الذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، في استقطاب 300 عارض من تجار التجزئة، وأكثر من 1000 علامة تجارية، لتغطي منتجاتهم المتنوعة جميع المجالات، بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والتحف والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمطاعم والمقاهي والأكلات الشعبية، وهدايا العيد وألعاب الأطفال، كما يوفر المعرض الفرصة للزوار لتمضية أمسيات رمضانية.

وأكد عبدالله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم صناعة المعارض وتطويرها لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كواحدة من أهم المدن الرائدة في هذا القطاع، وذلك انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضرورة بذل كافة الجهود للارتقاء بهذا القطاع، نظراً لدوره الأساسي في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات وتنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً حرص الغرفة على توفير كافة أشكال الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والمهنية والإسهام الفاعل في ازدهارها على المستويات كافة.

وأشار العويس إلى أهمية الحدث في تحقيق مستهدفات «مهرجان رمضان الشارقة» الذي تنظمه الغرفة في نسخته الـ31 والرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والسياحة الداخلية على مستوى إمارة الشارقة، وإشاعة أجواء البهجة والفرح لدى سكان الإمارة وزوارها على امتداد أيام الشهر الفضيل والعيد.