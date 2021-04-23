الدولار قرب أدنى مستوى في أسابيع

طوكيو (رويترز)

انحصر الدولار في نطاق تداول ضيق قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسية أمس، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

ونزلت عملة إيثر المشفرة ما يزيد على عشرة بالمئة، وتراجعت منافستها الأكبر بتكوين خمسة بالمئة في ظل تكهنات بأن خطة للرئيس الأميركي جو بايدن لرفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية ستكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

وتكبد اليورو خسائر بعد أن دحضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات بأن صانعي السياسات سيبدؤون النظر في تقليص مشتريات سندات بسبب تحسن آفاق الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي رسالة لاجارد بأن الحديث عن التقليص سابق لأوانه، مما سيفرض ضغوطا نزولية على عوائد الخزانة ويكبح مكاسب الدولار مقابل معظم العملات. ونزل الدولار إلى 107.80 ين أمس، وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من مارس.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن نزل 0.2% الخميس الماضي. وما زالت العملة الأوروبية الموحدة بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2080 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، لكن متعاملين يقولون إن المخاطر تشير إلى نزول بسبب ضعف أسعار السلع الأولية .