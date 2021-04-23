بدء موسم حصاد القمح في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

انطلق موسم حصاد محصول القمح في مصر، والذي يُعد من أهم المحاصيل التي تُزرع ويستهلكها المصريون.

وبدأ موسم الحصاد، في الأراضي الصحراوية ومحافظة الوادي الجديد وفي بعض محافظات الدلتا والصعيد في مصر.

وقال عدد من مزارعي القمح في مصر لـ«الاتحاد»، إن موسم الحصاد بالنسبة لهم فرحة ينتظروها كل عام لإدخال البهجة إلى منازلهم، مؤكدين أن العائد من الحصاد يسددون به ديونهم ويجهزون أبناءهم وبناتهم للزواج. ويعتني المزارعون بالقمح أثناء عمليات الحصاد وكذلك عمليات النقل والدرس لتقليل الفاقد في المحصول، مع الاتجاه لاستخدام آلات الحصاد والجمع لسرعة إخلاء الأرض والتمكن من زراعة المحاصيل الصيفية.

وتوقعت وزارة الزراعة أن يكون إنتاج القمح هذا العام مبشرا، إذ تبلغ المساحة المنزرعة في مصر 3.4 مليون فدان، فيما تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.