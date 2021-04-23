مصر ترفع أسعار البنزين

أعلنت مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت. جاء ذلك في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في موقعها الإلكتروني.

وقال البيان: "قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائىي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع ابريل - يونيو 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 50ر6 جنيه للتر البنزين 80 و75ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 75ر8 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 75ر6 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

وأضاف البيان "استعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفتـرة يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري". وتابع "جاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا" .