سوق أبوظبي: أسهم الأجانب تتجاوز 90 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 49% لتبلغ 90.2 مليار درهم في الربع الأول من 2021 بزيادة قدرها 29.5 مليار درهم، مقارنة مع قيمة استثماراتهم التي كانت تبلغ 60.7 مليار درهم في الربع الأول من 2020 وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن سوق العاصمة أبوظبي أمس.

وزادت القيمة السوقية للأسهم المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي نتيجة تضاعف نشاطهم في حركة التداول بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة المقارنة إذ ارتفعت قيمة تداولاتهم في السوق إلى 42.8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 305% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة مع 10.6 مليار درهم في الربع الأول من 2020.

ونتجت هذه القيمة عن تداول الأجانب نحو 7.1 مليار سهم في سوق العاصمة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 158% مقارنة مع عدد الأسهم البالغ 2.7 مليار سهم والتي تداولها الأجانب في الربع الأول من العام الماضي.

كما زادت القيمة السوقية لاستثمارات المواطنين في السوق بنسبة 109% لتبلغ 793.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة مع 379.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2020 بزيادة قدرها 413.4 مليار درهم خلال الفترة.

وحقق المستثمرون الإماراتيون هذه الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية للأسهم المملوكة لهم نتيجة زيادة قيمة تداولاتهم في سوق العاصمة بنحو 469% لتبلغ قيمة التداولات 64.9 مليار درهم في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 10.9 مليار درهم قيمة تداولاتهم في الربع الأول من 2020 ، حيث تداول المستثمرون المواطنون 13.7 مليار سهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.6 مليار سهم في الفترة المقابلة من 2020.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق العاصمة أبوظبي بنسبة 402% لتبلغ 107.8 مليار درهم (شراء+ بيع) خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 21.4% في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغت حصة المؤسسات من إجمالي قيمة التداولات 92.6 مليار درهم بنمو قدره 533% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 14.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بينما بلغت حصة الأفراد من التداولات 15.1 مليار درهم بنمو نسبته 122% خلال الفترة نفسها من العام الجاري، مقارنة مع 6.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وزادت أعداد المستثمرين الجدد في سوق العاصمة أبوظبي 692 مستثمراً جديداً منهم 125 مؤسسة استثمارية و567 مستثمراً من الأفراد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وأنهى المؤشر العام للسوق الربع الأول من العام الجاري بمكاسب بلغت نسبتها 16.4% منذ بداية العام، عند مستوى الإغلاق البالغ 5913 نقطة.