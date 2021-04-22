7 نصائح قبـل اختيار بطاقة الائتمان

حسام عبدالنبي (دبي)

يواجه الكثيرون من العملاء صعوبة في اختيار نوعية بطاقة الائتمان، في ظل كثرة المعروض عليهم ومحاولات البعض إقناعهم بمزايا تلك البطاقات من الرسوم المجانية أو الاسترداد النقدي وغير ذلك من عوامل الجذب.

ومع توافر مجموعة واسعة من الخيارات بات الأمر أكثر تعقيداً، حتى إن اختيار البطاقة المناسبة أصبح أمراً ليس سهلاً بالتأكيد، ولذا قدم بنك «الإمارات دبي الوطني»، 7 نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار بطاقة الائتمان المناسبة وهي:

• طريقة استخدام البطاقة بمعنى تحديد السبب لاقتناء البطاقة، وهل الهدف هو توحيد الديون أم اقتناء بطاقة من أجل للإنفاق العام، ويجب تحديد إذا ما كان الراغب في اقتناء البطاقة سيحتفظ ببطاقات منفصلة للنفقات المنزلية والعائلية الأساسية مثل البقالة والرسوم المدرسية والتسوق والترفيه وتناول الطعام خارج المنزل.

• اختيار بطاقة الائتمان التي تناسب أسلوب حياة من يقتنيها، فبعضها يتيح كسب استرداد نقدي مقابل عمليات الشراء، وأخرى تقدم نقاط مكافآت يمكنك استبدالها بتذاكر طيران وإقامات فندقية، وغير ذلك. وهناك بطاقات تناسب من يفضلون تناول الطعام خارج المنزل، عبر تقدم خصومات كبيرة في المطاعم، في حين تأتي بعض البطاقات بالشراكة مع سلاسل لمتاجر كبرى، مما يتيح الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة، واستخدام نقاط المكافآت لدفع قيمة الفواتير، وبالتالي توفير النفقات الشهرية.

• ضع في اعتبارك الشروط والرسوم فهناك بطاقات مجانية مدى الحياة، إلى جانب بطاقات مميزة ذات العلامات التجارية المشتركة تفرض رسوماً سنوية، وهنا يجب على الراغب في اقتناء البطاقة تحديد ما إذا كانت تلك الرسوم السنوية منطقية عند مقارنتها بالتوفير الكبير الذي يمكن تحقيقه من المكافآت والمزايا مع ضرورة تقييم الرسوم الأخرى بعناية، مثل رسوم الفائدة على الديون المستحقة ورسوم السداد المتأخر، حيث يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الوضع المالي.

• تحقق ما إذا كانت البطاقة توفر خطة الدفع بالتقسيط أو خطط السداد الميسّر مقابل عمليات الشراء عالية القيمة، حيث ستوفر تلك النوعية من البطاقات مرونة أكبر.

• اقرأ بتمعن جدول الرسوم وأسعار الصرف للمعاملات بالعملات الأجنبية، إذا كان الهدف من اقتناء البطاقة هو استخدامها أثناء السفر، فذلك الأمر يجنب حامل البطاقة دفع المزيد من الرسوم.

• معرفة إذا ما كانت البطاقة توفر تأمين التغطية الائتماني ضد الحالات غير المتوقعة، فهذا النوع من التأمين يفيد في تغطية الرصيد المستحق ويجنب العائلة تحمل عبء ديون البطاقة عند مواجهة حائزها ظروفاً غير متوقعة مثل فقدان الحياة، العجز الدائم، الإصابة بمرض خطير أو فقدان الوظيفة المؤقت.

• اقرأ المعلومات المطبوعة بخط صغير بعناية، وهي شروط وأحكام البطاقة من أجل تجنب الرسوم والتكاليف المخفية.