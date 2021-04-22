«موانئ دبي»: %10 نمو أحجام المناولة في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

قامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.9 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول من 2021، وارتفع إجمالي كميات الحاويات بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.6% على أساس المقارنة المثلية.

وشهد الربع الأول من هذا العام بداية قوية، وحققت جميع المناطق الرئيسية الثلاث نموًا، وخاصة محطات الحاويات التابعة لنا في الهند وأستراليا.

واستمر استقرار حجم المناولة في ميناء جبل علي، حيث قامت محطة الحاويات بمناولة 3.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا في الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 2.6% على أساس سنوي. وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 11.2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا خلال الربع الأول من 2020، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 8.2 % على أساس مُعلَن وارتفاعاً بنسبة 7.0%سنويًا على أساس المقارنة المثلية.

وعلَّق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: «نحن سعداء بالبداية القوية لعام 2021 حيث حققت محفظتنا نموًا في الحجم بنسبة 10.2% في الربع الأول من عام 2021، متجاوزًا للمرة الثانية النمو المقدر للقطاع والبالغة نسبته 8.9%. ويأتي هذا الأداء متفوقًا على التوقعات ويؤكد مرونة القطاع العالمي للشحن بالحاويات و قدرة موانئ دبي العالمية على التفوق على أداء السوق».