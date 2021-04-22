البيع خلال ساعات.. مشاريع عقارية تلبي احتياجات العملاء

سيد الحجار (أبوظبي)

جاء الكشف عن بيع مشروعين عقاريين جديدين بأبوظبي، في غضون ساعات، ليثير تساؤلات عن عودة النشاط للسوق العقاري، ونوعية المشاريع وتوجهات الطلب وفق متغيرات السكن بعد جائحة «كورونا».

وأعلنت شركة الدار العقارية، الأسبوع الماضي، عن بيع جميع وحدات مشروع «نويا فيفا» بجزيرة ياس خلال 48 ساعة فقط من طرحه للبيع، وذلك بعد نجاحها في بيع مشروع «نويا» خلال الربع الأخير من 2020، في غضون أربع ساعات فقط، كما كشفت شركة بلووم العقارية، نهاية الأسبوع الماضي عن بيع المرحلة الأولى من مشروع «الضي» خلال وقت قياسي لم يتجاوز الست ساعات من وقت طرح المبيعات.

مسؤولون بشركات عقارية أكدوا لـ«الاتحاد» أن حجم المبيعات القوي بالمشاريع الجديدة يرجع إلى ملاءمة هذه المشاريع لاحتياجات العملاء ومتطلباتهم وفق المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة، فيما يتعلق بالتصاميم والمساحات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الفلل التي توفر مساحات واسعة، فيما أشار خبراء إلى أهمية الإجراءات والمبادرات والتسهيلات التي أقرتها الجهات المختصة والشركات العقارية في تعزيز المبيعات بالسوق.

احتياجات العملاء

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: إن تحقيق «الدار» مبيعات قوية في مشروعي «نويا» و«نويا فيفا» فور طرحهما يعكس قوة القطاع العقاري في أبوظبي، مرجعاً ارتفاع الطلب إلى نجاح المشاريع الجديدة في تلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

وأضاف: بدأت الأسعار في مشروع «نويا فيفا» من 1.65 مليون درهم، وتتميز كلّ وحدة سكنية بمساحة خارجية خاصّة بها، وذلك تلبية للظروف الحالية التي تفرض على السكان قضاء وقت أكبر في منازلهم، كما يوفر التصميم مساحة إضافية للقاطنين، إضافة إلى حدائق مجتمعية ومرافق ترفيهية خارجية تتيح للعملاء العيش والعمل والترفيه.

وأطلقت «الدار» العقارية مشروع «نويا فيفا» خلال الشهر الحالي، ليوفر 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تم بيع المشروع بالكامل خلال 48 ساعة، وتجاوزت قيمة المبيعات مليار درهم.

ويعد «نويا فيفا» بمثابة المرحلة الثانية من مشروع «نويا» السكني على جزيرة ياس، والذي طرحته الدار خلال شهر نوفمبر الماضي، ليوفر 510 منازل تاون هاوس، بأسعار بدأت من 1.49 مليون درهم، وتم بيع المشروع بالكامل خلال 4 ساعات من الإطلاق، محققاً مبيعات بقيمة مليار درهم.

وأوضح العميرة أنه من المقرر بدء أعمال إنشاء «نويا فيفا» في الربع الأخير من عام 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في الربع الأول من عام 2024، مشيراً إلى الحرص على إقرار مخططات المنازل وتصاميم المساحات المجتمعية الخارجية وفق المتطلبات المتغيرة للعملاء.

أداء إيجابي

إلى ذلك، أكد مصطفى سعيد مدير المشاريع والتطوير بشركة بلووم العقارية، أن الإقبال الكبير على مشروع الضي، الذي طرحته الشركة الشهر الحالي ضمن مشروع حدائق بلووم بأبوظبي، يرجع إلى حرص الشركة على توفير مشاريع تتناسب مع متطلبات القطاع العقاري بأبوظبي، والذي يشهد نمواً مستقراً، ما يعزز التفاؤل بالأداء الإيجابي للسوق العقاري خلال 2021.

وتم بيع المرحلة الأولى من مشروع «الضي» خلال وقت قياسي لم يتجاوز الست ساعات من وقت طرح المبيعات، وأعلنت «بلووم» عزمها طرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع للبيع قريباً.

وأوضح سعيد أنه من المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثالث من عام 2023، موضحا أن «الضي» سيضيف 181 وحدة تاونهاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم، إلى جانب مجموعة الفلل والتاونهاوس الموجودة في حدائق بلووم والتي تضم 457 وحدة.

وتتنوع أحجام وتصاميم وحدات الفلل والتاونهاوس في مشروع الضي، وتتراوح مساحتها من 124 إلى 325 متراً مربعاً، وتبدأ الأسعار من 1.8 مليون درهم.

متغيرات السكن

بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد طلباً مرتفعاً على المشاريع العقارية النوعية والتي تقدم خدمات متميزة وتناسب احتياجات العملاء، لاسيما بعد الجائحة والتي أسهمت في زيادة اهتمام المشترين بالسكن في الوحدات التي توفر مساحات واسعة تراعي جودة التهوية وتوفر الضوء الطبيعي.

وأكد العفيفي أن هناك مؤشرات إيجابية على نمو الأداء بالسوق العقاري، لاسيما في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات والتسهيلات المتنوعة بالسوق العقاري، مثل زيادة نسبة التمويل إلى 85% من قيمة العقار، فضلاً عن إلغاء وتخفيض بعض الرسوم مثل رسوم الخدمات العقارية والتسجيل العقاري، بجانب اعتماد تعديل بعض القرارات التي تمنح الجنسية الإماراتية للمستثمرين مع اشتراط امتلاك عقار في دولة الإمارات.

وذكر العفيفي أن شركة تمكن العقارية أنهت مؤخراً تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «الجيمي اڤينيو» الذي يقع في منطقة الخالدية في العاصمة أبوظبي، ويوفر 600 مليون درهم ، بتكلفة 800 مليون درهم، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على السكن بالمشروع، ما يعكس تحسن الأداء بالسوق العقاري في أبوظبي.

%28 نمو التداولات العقارية

سجل القطاع العقاري العديد من المؤشرات الإيجابية خلال العام 2020، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة «كورونا»، حيث ارتفعت قيمة تداولات العقارات بالإمارة بنحو %28 إلى 74 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بعام 2019.

كما شهد العام الماضي تسجيل الشركات العقارية مبيعات قوية، وفي مقدمتها شركة الدار العقارية والتي سجلت مبيعات بقيمة 3.63 مليار درهم خلال 2020، لتحقق ثاني أعلى مبيعات سنوية منذ عام 2015، رغم طرح الشركة مشروعاً واحداً فقط خلال العام 2020 بعد الجائحة، وهو مشروع «نويا» بجزيرة ياس، والذي تم بيعه بالكامل.