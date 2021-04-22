«اتصالات» تشارك في هاكاثون «معاً عن بُعد»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت «اتصالات» في هاكاثون الإمارات 2021 «معاً عن بُعد»، والذي انطلقت فعالياته أمس.

وقال المهندس محمود البناي، نائب رئيس شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي للهاتف المتحرك: تواصل «اتصالات» استثماراتها في إطلاق ونشر التقنيات المتقدمة، والتي أسهمت في حصولها على لقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع على وجه الأرض. لقد بدأت «اتصالات» مسيرتها الريادية على أسس واستراتيجيات متقدمة تقوم على تأسيس بنية تحتية رائدة، تعمل على دمج إمكانيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز شبكة الجيل الخامس، حيث أصبح هذا حافزًا للابتكار والتطوير في الإمارات.