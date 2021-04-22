«النقد العربي» يُصدر مبادئ تعزيز صناعة المعلومات الائتمانية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صندوق النقد العربي مبادئ إرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن إصدار المبادئ الإرشادية حول تعزيز إدارة المخاطر في صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية يأتي في إطار المبادئ والأوراق الاسترشادية التي يعمل عليها الصندوق لمساعدة السلطات الإشرافية في الدول العربية في اتخاذ السياسات المناسبة لتطوير القطاع المالي والمصرفي وترسيخ الاستقرار المالي. وأكد أن ما تتضمنه المبادئ من إرشادات تساعد في دعم وتطور صناعة المعلومات الإئتمانية في الدول العربية.

وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، حيث تؤكد أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية الموقف الدقيق والحقيقي للعملاء في جميع الأوقات بما يعزز من مصداقيتها، من خلال المشاركة الدقيقة الكاملة للمعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الإئتمانية السلبية، سواءً في الأوقات العادية أو في فترات الأزمات.

كما تؤكد المبادئ ضرورة تبني آليات مناسبة للحد من الأثر السلبي للأزمات على السجل الائتماني للعملاء الجيدين، الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية بسبب الجائحة، ودراسة الحلول المتعلقة بتخفيف الأثر السلبي على جدارتهم الائتمانية، وأخذ ذلك بالاعتبار في تقاريرهم الائتمانية، وتوجيه العملاء الجيدين أثناء الأزمات للتواصل مع بنوكهم والتفاوض معها لإعادة جدولة التسهيلات، مع إمكانية الإشارة في التقرير الائتماني إلى أسباب تعثر العميل الجيد. وتوصي المبادئ بأهمية استمرار المصارف المركزية، في تشجيع رقمنة عملية الوصول إلى التقارير الائتمانية، للتأكد من أن حق الوصول إلى تقارير الائتمان لن يتأثر أثناء الأزمة.