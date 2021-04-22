«اقتصادية عجمان»: %25 زيادة في الحملات التفتيشية

عجمان (الا تحاد)

حققت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، نتائج إيجابية في مؤشرات الرقابة على المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وكذلك في جهود الحماية التجارية وحماية المستهلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وقال عبد الله الحمراني الشامسي، مدير عام اقتصادية عجمان، بأن الدائرة وفي إطار حرصها الدائم والمستمر على تحقيق رؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي ينعكس أثره على الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، وخاصة مع الاستقرار الذي تنعم به الدولة في مختلف المجالات، والذي توفره القيادة الرشيدة للدولة، والرؤية الثاقبة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والإدارة المتميزة للشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل سمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، والذي يوجه دائماً إلى ضرورة توفير المناخ الاقتصادي الداعم للمستثمرين ورواد الأعمال.

وأضاف الحمراني، إن الدائرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهو الأمر الذي لن يتحقق، إلا مع وجود رقابة فاعلة ومكثفة للأسواق تحقق مبدأ التنافسية وتوفر الحماية التجارية لكل من المستثمر والمستهلك، لافتاً إلى أن النتائج في تحسن دائم ومستمر، وهو ما تشير إليه نتائج الربع الأول لعام 2021 مقارنة مع نفس النتائج لعام 2020، حيث تمكنت الدائرة من تحقيق مؤشر إيجابي في زيادة عدد الحملات التفتيشية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري وبواقع 25% عن عدد حملات عام 2020، كما أن نتائج تلك الحملات أيضاً كانت إيجابية، زادت نسبة الزيارات التفتيشية المنفذة بواقع 166% عن مثيلاتها لعام 2020، وقد راعت الدائرة الظروف المحيطة بانتشار فيروس كورونا، وزادت نسبة توعية

المنشآت بمعدل 1281% إضافة إلى زيادة نسبة الإنذارات الموجهة للمنشأة بواقع 238% مقابل انخفاض معدل المخالفات بنسبة 29% عن المحقق عام 2020.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية عجمان، إن الدائرة كثفت الرقابة على المنشآت لضمان توفير الحماية التجارية لكل من المستثمر والمستهلك.