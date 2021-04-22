غرفة عجمان تناقش الأنشطة الصناعية لرواد الأعمال

عجمان (وام)

أكد المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، على أهمية توجيه رواد الأعمال المواطنين إلى الاستثمار في الأنشطة الصناعية والاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة التي توفرها القيادة الرشيدة، لاسيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه حقلة نقاشية بعنوان «الأنشطة الصناعية المقترحة لرواد الأعمال في إمارة عجمان»، ضمن سلسلة الحلقات النقاشية بهدف الاطلاع على آخر مستجدات القطاع الاقتصادي والخروج بمقترحات وتوصيات بناءة للارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتطوير مخرجات عمل غرفة عجمان.