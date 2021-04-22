عمومية «أركان» تنتخب مجلس إدارة جديداً

أبوظبي (الاتحاد)- انتخبت الجمعية العمومية لشركة أركان لمواد البناء "أركان"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مجلس إدارة جديداً، خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد بتقنية الحضور عن بُعد اليوم.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من المهندس جمال سالم عبيد الظاهري، مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي، مبارك هذيلي سعيد محمد المنصوري، مبارك عبيد خميس عبدالله الظاهري، خلفان سعيد محمد عبدالله القمزي، محمد علي عباس عبدالله الفهيم، خليفة سيف درويش أحمد الكتبي.

وترأس الاجتماع المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة "أركان"، حيث تناول في كلمته الموجهة إلى المساهمين مجموعة من المواضيع المهمة كان من أبرزها الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتحسين كفاءة نموذج أعمالها بما يمكِّنُها من الصمود في وجه تحديات وظروف السوق الصعبة، والتي تفاقمت بعد جائحة "كوفيد-19"، علاوة على ديون الشركة.

وصادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.