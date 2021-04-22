7.8 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية في 5 جلسات

أبوظبي (وام) قفزت سيولة التداولات في أسواق الأسهم المحلية إلى نحو 7.8 مليار درهم خلال خمس جلسات وذلك بدعم من تواصل المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية بضخ السيولة في قاعات التداول وذلك بالتزامن مع بدء موسم افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنت عنها بعض الشركات تحقيقها لنتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري وهو ما شجع المؤسسات والأفراد على إبرام الصفقات في الأسواق التي لا زالت مؤشراتها العامة محتفظة بقوتها رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم خلال الأسبوع. ومن المتوقع ارتفاع وتيرة التحسن في أسعار شريحة كبيرة من الأسهم خلال الأسبوع المقبل وذلك بحسب معطيات التحليل الفني وهو ما سيساهم في زيادة حجم السيولة المتدفقة الى قاعات التداول .

وخلال جلسة تعاملات اليوم، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 1% تقريبا بالغا مستوى 2625 نقطة فيما أقفل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند 6101 نقطة بنمو نسبته 0.67% مقارنة مع اليوم السابق. وكان سهم إعمار المرتفع إلى مستوى 3.87 درهم قاد النشاط في سوق دبي المالي وذلك بالإضافة إلى سهم إعمار مولز الصاعد إلى 1.89 درهم، وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 12 درهما ولحق به في نفس الاتجاه سهم بنك دبي الإسلامي إلى 4.52 درهم.

وفي سوق العاصمة ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.46 درهم في حين صعد سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 6.20 درهم وقفز سهم أدنوك للتوزيع إلى مستوى 4.56 درهم.