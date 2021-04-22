«طيران الإمارات» تستأنف تسيير رحلات مكسيكو سيتي

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تستأنف خدمة مكسيكو سيتي عبر برشلونة بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو 2021. وتعيد الناقلة مع إطلاق هذه الخدمة مرة أخرى وصل المكسيك مع شبكة خطوطها عبر دبي، كما تسهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة مع تزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمزيد من الخيارات للسفر براحة وسلاسة. وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى المكسيك بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين، التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

وتخدم رحلة طيران الإمارات بين دبي وبرشلونة والمكسيك العملاء في المكسيك وتوفر لهم مواصلة سفرهم بسهولة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط عبر دبي أو برشلونة. وتدعم الرحلة وصول الصادرات المكسيكية إلى مزيد من الأسواق العالمية، مثل الأفوكادو والتوت والمانغو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية. وتشغل «الإمارات للشحن الجوي» خدمة من وإلى مكسيكو سيتي منذ عام 2014، حيث تحتفل هذا العام بمرور سبع سنوات على إطلاق هذه الخدمة. وواصلت الإمارات للشحن الجوي، خلال جائحة «كوفيد-19»، خدمة مكسيكو سيتي بطائرات مخصصة للشحن فقط وطائرات الشحن والركاب، حيث نقلت معدات الوقاية الشخصية ولقاحات «كوفيد-19»، واستمرت في دعم الصادرات المكسيكية.