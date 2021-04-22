ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو

بروكسل (رويترز) - أفادت أرقام نشرت اليوم الخميس أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 2.7 نقطة في أبريل مقارنة مع قراءة مارس.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تقديراً أولياً خلص إلى أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت إلى -8.1 هذا الشهر من -10.8 في مارس.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار ثقة المستهلكين عند -10.8.

وفي الاتحاد الأوروبي بأكمله، ارتفعت معنويات المستهلكين 3.1 نقطة إلى -9.0.