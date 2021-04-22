الأسهم الأميركية مستقرة عند الفتح

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة مستقرة اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على نتائج شركات الطيران الأميركية وإيه.تي أند تي، في حين أظهرت البيانات تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 27.43 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 34109.88 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 2.96 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 4170.46 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 2.35 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 13952.57 نقطة.

