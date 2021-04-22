«فيرجن موبايل» تدخل سوق الكويت

دبي (الاتحاد) أعلنت فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، لخدمات الاتصالات المحمولة بنظام الشبكات الافتراضية، عن خطتها للتوسع إقليمياً إلى الكويت، بعد اجتيازها لمتطلبات الترخيص عبر شراكة استراتيجية حصرية مع "stc الكويت" لإدارة العمليات، كما نجحت الشركة بتأمين تمويل مقسم بين الدين والأسهم.

وتعتزم الشركة إطلاق خدمتها القائمة بالكامل على التطبيق الذكي في الكويت تحت علامة "فيرجن موبايل "، وهي مصممة خصيصاً لخدمة الشباب الشغوف بالتقنيات الرقمية، وتقديم المزيد من الخيارات للعملاء. وبذلك ستصبح الشركة رابع مزود لخدمات الاتصال في الكويت وتدير عملياتها عبر الشبكة القائمة لـشركة الاتصالات الكويتية "stc"، في حين تعتمد جميع تقنيات التشغيل والتطبيق الذكي على المنصة الرقمية الموثوقة والمثبتة لفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب الشراكة مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تعمل شركة الاتصالات الكوتية "stc " كمزود المرافق المستضيفة لعمليات فيرجن موبايل الكويت، ما سيمكنها من تقديم خدمات رقمية مبتكرة وعالمية المستوى للعملاء في دولة الكويت.

تعاونت كل من شركة وفرة للاستثمار الدولي وإمبالس إنترناشيونال للاتصالات وفيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا لتمويل التوسع إلى الكويت.

يذكر أن فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل حالياً في أسواق أخرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كما تقدم خدمات استشارية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC) في الإمارات العربية المتحدة. وهي تلبي منذ عام 2007 احتياجات أعدد متزايدة باستمرار من مستخدمي الهاتف المحمول عبر منتجات وخدمات عالمية المستوى، ليتجاوز عددهم الآن 3 ملايين عميل في جميع أنحاء المنطقة.