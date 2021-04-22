35% نمو الرخص الجديدة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الجاري 484 رخصة بنسبة زيادة 35 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام 2020، وتصل نسبة الزيادة إلى 4.5 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام 2019، بما يشير إلى بداية التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي في الإمارة.

وأشارت موزة الشميلي مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن الرخص التجارية مثلت النصيب الأكبر من تلك الرخص حيث بلغت نحو 267 رخصة بنسبة 55 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بواقع 209 رخصة بنسبة 43 بالمئة من الإجمالي، في حين مثلت الرخص الصناعية نحو 2 بالمئة من الإجمالي.

وأضافت انه فيما يتعلق بالشكل القانوني فقد شكلت المؤسسات الفردية 55.2 بالمئة من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة، يليها وكيل الخدمات بنسبة نحو 25 بالمئة، في حين مثلت شركات المسؤولية المحدودة نسبة 13 بالمئة من الإجمالي، بينما بلغت رخصة «الغد» 70 رخصة جديدة، و12 رخصة للتاجر الافتراضي.