«تسلا» تواجه انتقادات في الصين.. فما السبب؟

بكين (أ ف ب) تعهدت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الخميس التعاون مع السلطات الصين بعد استياء زبونة في معرض شنغهاي للسيارات وهو أمر أثار انتقادات ضد العلامة التجارية.

وانتشر المشهد الذي تم تصويره لامرأة تجلس على سطح سيارة تسلا الاثنين في معرض السيارات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماعها وهي تصرخ بأنها كادت أن تموت بسبب خلل في نظام الفرامل في سيارتها. وكانت ترتدي قميصا عليه شعار تسلا مرفقا بجملة "خلل في المكابح".

وبعدما أنزلها حراس أمن يرتدون ملابس مدنية عن سقف السيارة، سجنت لمدة خمسة أيام من قبل شرطة شنغهاي لإخلالها بالنظام العام.

وأثارت القضية ضجة في الصين وقالت الهيئة الحكومية لإدارة السوق في البلاد مساء الأربعاء في بيان حول الفيديو "مالكة سيارة تسلا التي دافعت أخيراً عن حقوقها في معرض شنغهاي للسيارات اجتذبت الكثير من الاهتمام".

وطلبت من مكاتبها في شنغهاي وفي مقاطعة هنان في وسط البلاد حيث تعيش المرأة "حماية الحقوق والمصالح المشروعة لهذه المستهلكة".

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة بيانا للتعبير عن "قلقها".

وقالت إن "على الشركات الاستماع بعناية وتزويد المستهلكين تفسيرات مناسبة وحلولا فعالة" في مواجهة الشكاوى.

وأعلنت تسلا الخميس أنها على تواصل مع السلطات ووافقت على التحقيق في شكاوى الزبونة الغاضبة

وتعتبر الصين السوق الأكثر أهمية للعلامة التجارية. وفي الشهر الماضي، باعت تسلا نحو 35478 سيارة كهربائية في البلاد متقدمة بفارق كبير عن منافستها الأولى، وهي مشروع مشترك بين "جنرال موتورز" والشركة المحلية "سايك موتور".

وأقامت تسلا مصنعها الثالث في شنغهاي في الصين عام 2019 علماً أن ربع إنتاجها الإجمالي يباع في البلاد.

