«إس آند بي» تمنح «موانئ أبوظبي» تصنيف A+

أبوظبي (الاتحاد) منحت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» شركة موانئ أبوظبي التصنيف الائتماني طويل الأجل من الدرجة A+ ودرجة التصنيف الائتماني gcAAA من تصنيفات الوكالة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان صادر اليوم «يدعم الوضع التنافسي الجيد لشركة موانئ أبوظبي الإمكانية العالية للتنبؤ بالإيرادات، والكفاءة التشغيلية الجيدة، والبنية التحتية الحديثة التي توازنها حصة سوقية محدودة للشركة في منطقة ذات تنافسية عالية ومكتظة بالموانئ، ونفقات رأسمالية مرتفعة ومتزايدة تؤدي إلى زيادة الديون، والتقلبات المتوقعة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء على مدى العامين المقبلين».

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا بأن أداء الشركة سيظل قوياً، على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة على مدار العامين المقبلين، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي تشغيلي حر سلبي وارتفاع مستويات الدين، مع نسبة أموال من العمليات المعدلة بحسب وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى الديون المعدلة تتراوح ما بين 21%-26% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين3.5-4.0 مرة، بما يتماشى مع تصنيفنا A+.

وقالت «إس آند بي جلوبال»:«تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا أن أداء الشركة سيظل قوياً، على الرغم من النفقات الرأسمالية المرتفعة والمتصاعدة على مدار العامين المقبلين. هذا سيؤدي إلى تدفق نقدي تشغيلي حر سلبي وارتفاع مستويات الديون، مع نسبة أموال متأتية من العمليات إلى الديون المعدلة تتراوح ما بين 21%-26% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء ما بين3.5-4.0 مرة».