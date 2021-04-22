«العالمية القابضة» تُحفز الإنتاج الزراعي بالطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد) تعكف الشركة العالمية القابضة على إنشاء نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية لحفز وتيرة الإنتاج الزراعي قليل الاستهلاك للطاقة في مصر. وتهدف هذه المبادرة - التي يمكن التوسع في تطبيقها على مستوى مصر - إلى زيادة إنتاج الفاكهة والخضروات المعدّة للتصدير، وخلق وظائف ذات مهارات عالية في قطاع الزراعة الحديث، وتحسين موارد الطاقة والمياه. واطلقت الهاشمية لاستصلاح الأراضي وزراعتها، التابعة للشركة العالمية القابضة المرحلة التجريبية والمكونة من ستة آبار موزعة على 500 فدان وبتكلفة مليون درهم، باستخدام النظام الكهروضوئي للمساعدة في ضخ المياه إلى 10000 فدان «4050 هكتار» من الأراضي الزراعية في منطقة وادي النطرون شمال مصر حيث تهدف «الهاشمية» إلى تشغيل أكثر من 80 بئراً على مدى السنوات الخمس المقبلة باستثمار يقدر ب 20 مليون درهم، مما يجعل 75٪ من إجمالي الطاقة اللازمة مصدرها الطاقة الشمسية.

وأوضح مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية في الشركة العالمية القابضة ان مشروع الشركة العالمية القابضة في مصر يعتبر مثالاً نموذجياً لما يمكن تحقيقه في جميع أنحاء البلاد والمنطقة للنهوض سريعاً بقطاع الإنتاج الزراعي وزيادة صادراته، ولأن الطاقة الشمسية تشكّل مصدر طاقة موثوقاً وفعالاً من حيث التكلفة في هذه البيئة، لذا فإن استخدامها لأغراض الري يزيد إنتاجية المحاصيل الزراعية ويعزز القدرة التنافسية، ويبشّر بالتوسع في تطبيق هذا المشروع بمستقبل مشرق لقطاع الزراعة. وتساهم هذه المنظومة في زيادة قدرة التوليد تدريجياً إلى 17 ميجاواط لتوفير حوالي 75% من إجمالي احتياجات المزارع للطاقة بأقل من نصف تكلفة الكهرباء التي يتم استجرارها من الشبكة الوطنية، وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية ستتوافر لمدة تتراوح بين 5 - 6 ساعات خلال فصل الشتاء وما بين 8 - 10 ساعات صيفاً.