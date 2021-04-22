النفط يواصل خسائره لليوم الثالث

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثالثة، اليوم الخميس، إذ غذت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية وتصاعد جديد في الإصابات بكوفيد-19 في الهند واليابان المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي وأن الطلب على الوقود ربما يتعثر.

وبحلول الساعة 0527 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 65.12 دولار للبرميل، عقب أن انخفضت 1.25 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.14 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 1.32 دولار أمس الأربعاء.

وهبط العقدان ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ 13 أبريل، وهما منخفضان بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.



