التضخم في الإمارات يتراجع 2.01 نقطة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أظهر تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، انخفاض معدل التضخم في دولة الإمارات خلال شهر فبراير2021 بنحو 2.01 نقطة عن المستوى المسجل في الشهر ذاته من عام 2020، ليبقى التضخم بذلك في نطاقه السالب للشهر 24 على التوالي على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات المركز، انخفض الرقم القياسي العام «التضخم» خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 105.69 نقطة، مقابل 107.86 نقطة في شهر فبراير 2020، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك -على أساس شهري انخفاضاً طفيفاً - من 106.13 نقطة في شهر يناير 2021، ليصل إلى 105.69 نقطة في فبراير الماضي بانخفاض قدره 0.41 نقطة.

وجاء تراجع معدل التضخم السنوي بدعم تراجع 7 مجموعات رئيسية، يتصدرها الترويج والثقافة بنحو 18.64%، وخدمات النقل بنسبة 3.22%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.37%، ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.23%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.30%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.57%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.67%. وفي المقابل، سجلت مجموعات التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.52% والأغذية والمشروبات بنسبة 1.42%، ومجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.30%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.62%.

ووفقاً لبيانات التضخم حسب الإمارة على أساس شهري، سجلت معدلات التضخم في جميع إمارات الدولة انخفاضات متباينة خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع شهر يناير 2021، حيث انخفض في أبوظبي بنسبة 0.58%، وفي دبي بنسبة 0.42% وعجمان بنسبة 0.25%، وفي الشارقة بنسبة 0.14% وفي أم القيوين بنسبة 0.09%، وفي رأس الخيمة بنسبة 0.13 وفي الفجيرة بنسبة 0.04%.