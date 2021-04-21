«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الائتماني للشركة من الدرجة A- إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز مستوى التصنيف الائتماني والقوة المالية بعيدة الأجل استناداً إلى مؤشرات الأداء القوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «أسهمت الأعمال القوية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الحفاظ على مكانتها كشركة تأمين موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار مايقرب من نصف قرن من الزمن».

وأضاف «أسهمت استراتيجيتنا وسياساتنا الاكتتابية وتميز أدائنا التشغيلي في الحفاظ على قوتنا المالية وحصتنا السوقية، كما أسهمت في امتلاكنا لمحفظة استثمارية متنوعة. نحن سعداء جداً برفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفنا الائتماني إلى الدرجة A بنظرة مستقرة، الأمر الذي يؤكد على مكانة الشركة وسجلها الحافل بالنجاح والإنجاز على مدار العقود الماضية».