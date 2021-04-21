«دبي اللانقدية» يبحث صياغة حلول آمنة

دبي (الاتحاد)

نظم فريق عمل «دبي اللانقدية» اجتماعه الثاني، لبحث سبل صياغة حلول آمنة وسلسة وسهلة الاستخدام ضمن الخطة، تشمل جميع المجالات وتواكب أهداف مسيرة التحول الرقمي لدبي.

وتم خلال الاجتماع إطلاع فريق العمل على التقدم المنجز خلال الربع الأول من السنة، والذي تم من خلاله رسم خريطة طريق للانتقال المدروس نحو مجتمع غير نقدي بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، أن مبادرة «دبي اللانقدية» تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي في مصاف المدن المتقدمة لتكون المدينة الأذكى والأسعد حول العالم، عبر الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي، وتمكين تجربة دفع سلسة في الإمارة.

من جانبه، وصف معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي، الاجتماع الثاني لدبي اللانقدية بـ «المثمر»، مشيراً إلى حرص دائرة المالية وجميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرة دبي اللانقدية، على تقديم كل ما يلزم من خبرات وجهود لضمان تحقيق ما ورد في إطار العمل الشامل الذي يوجّه الانتقال الآمن والناجح نحو مجتمع غير نقدي.