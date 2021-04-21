«الاتحاد للطيران» تعزز أبحاث الاستدامة مع رحلتها البيئية الأولى في 2021

أبوظبي (وام)

قامت الاتحاد للطيران بتشغيل رحلتها البيئية الأولى لعام 2021 لمتابعة أبحاثها وتجاربها في إطار برنامج الاتحاد غرينلاينر لتقييم مبادرات الاستدامة البيئية المطبّقة على متن رحلات مجدولة. وتعتبر هذه الرحلة هي الرابعة من نوعها للاتحاد للطيران، وتم تشغيلها على متن طائرة غرينلاينر المميزة والمخصصة لتعويض الانبعاثات الكربونية لعام كامل من العمليات التشغيلية خلال 2021.

وغادرت الرحلة رقم EY83، وهي الرحلة البيئية الأولى لعام 2021، أبوظبي متجهة إلى روما في 17 أبريل، لاختبار مجموعة من مبادرات تحسين الرحلات والمحركات بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المقدّمة على متن الرحلة لتقليل الوزن، والحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، مع تطبيق التجارب الناجحة في العمليات المجدولة المنتظمة.

وترتكز الرحلة التجريبية على ثلاث ركائز رئيسة: المنتجات المستدامة، ودمج المبادرات التي تم تحديدها على متن الرحلات البيئية السابقة للحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ودراسة التخفيف من الوزن بشكل عام.

وقد اختبرت الاتحاد أيضا مبادرات للتخفيف من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، لدعم مهمة برنامج الاتحاد غرينلاينر لتحديد التحديات، ودعوة شركاء القطاع للتعاون لإيجاد حلول مناسبة تضمن السلامة، وحماية البيئة والشمولية المالية.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: قدمت الاتحاد للطيران منذ أكثر من عام التزاماً كبيراً وملموساً بالاستدامة ومستقبل الطيران.