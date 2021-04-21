البورصة المصرية تواصل الصعود

القاهرة (وكالات) أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقاط، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة.