«وول ستريت» تفتح على تراجع مع هبوط سهم «نتفلكس»

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت اليوم الأربعاء على تراجع، إذ أطلقت نتفلكس شرارة البداية لإعلان نتائج الأعمال الفصلية لشركات التكنولوجيا العملاقة بتقرير مخيب للآمال، في حين تضرر الطلب على الأسهم بفعل القول حيال ارتفاع وتيرة الإصابات العالمية بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 13 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة إلى 33808.3 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 6.5 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4128.42 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 40.5 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 13745.772 نقطة.