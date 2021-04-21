القمة العالمية للصناعة تناقش تسريع الابتكار

دبي (الاتحاد) أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، انعقاد الاجتماع الأول للجنة التنظيمية العليا لدورتها الرابعة والتي تضم فعاليات حكومية رفيعة المستوى ومسؤولين بارزين من القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وبفضل تنوع خبراتهم ومعارفهم ودورهم في توظيف الابتكار عبر مختلف القطاعات، سيساهم أعضاء اللجنة التنظيمية العليا في تعزيز المكانة العالمية للقمة ودورها في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، ودعم التوجه الاستراتيجي لموضوعات الدورة الرابعة للقمة ورؤيتها.

وتوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، منصة فريدة للحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، من الاستدامة والتوظيف إلى البحث والتطوير والتصميم.

وتقام الدورة الرابعة للقمة تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار». وستؤكد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الرابعة أهمية تحليل البيانات وتعزيز الاتصال، وستسلط الضوء على الفرص المحتملة للتكامل بين البشر والآلات، وتطوير وتحديث الأعمال، وإعادة توظيف القدرات، وتجديد المجتمعات.

منصة عالمية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: «يسرني الترحيب بأعضاء اللجنة التنظيمية العليا للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021، والتي ستلعب دوراً مهماً في نجاح القمة التي تستضيفها دبي، فيما يعود مجتمع الصناعة العالمي إلى أنشطته الصناعية والتجارية. لقد شهدت القمة العالمية للصناعة والتصنيع تطوراً كبيراً منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2017، وأرست مكانة متميزة كمنصة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التعاون بما يساهم في تحقيق الازدهار العالمي. وتستقطب القمة كبار القادة والمسؤولين وتجمع الأطراف كافة ذات العلاقة من الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لصياغة مستقبل القطاع الصناعي، وإيجاد حلول مبتكرة ليكون القطاع أكثر شمولية واستدامة».

وأضاف معاليه: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز نمو القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي. ونتطلع إلى استضافة الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، لمناقشة أحدث التطورات في القطاع، وبحث فرص التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف لتعزيز نمو القطاع عالمياً بالاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة».

عضوية اللجنة

وتضم قائمة أعضاء اللجنة التنظيمية العليا للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 كلًا من عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس ساعد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، وأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، ومريم المهيري، مدير مركز الثورة الصناعية في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي.

من جهته، قال عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «لا شك في أن استضافة الدولة مجدداً القمة العالمية للصناعة والتصنيع ستساهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للتقنيات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة».

من جانبه، قال أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تركز دولة الإمارات على تبادل أرقى المعارف والخبرات والتطبيقات والحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات مع العالم. وكلي ثقة بأن استضافة الإمارات للقمة العالمية للصناعة والتصنيع سيساهم في تعزيز مساعينا في هذا التوجه. ونتطلع إلى الترحيب بمجتمع الصناعة والابتكار العالمي في دولة الإمارات في شهر نوفمبر».

القدرة التنافسية

وقال المهندس ساعد محمد العوضي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «إن دورنا في اللجنة التنظيمية العليا للدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع سيمكننا من تكريس هذه الرؤية. وأتطلع إلى المساهمة في هذا الحدث العالمي وتشجيع الشركات الإماراتية على المشاركة في هذه المبادرة المهمة».

وصرح سعود أبو الشوارب مدير عام مدينة دبي الصناعية، قائلاً: توفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة مثالية للمجتمع الصناعي العالمي والإقليمي للالتقاء والاطلاع على التحولات التي حدثت وتحدث في دولة الإمارات، ومعرفة المزيد عن آخر التوجهات المستقبلية في مجالات التكنولوجيا والحلول الذكية».

وبدوره، أضاف أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «تسرنا المساهمة في أعمال اللجنة التنظيمية العليا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع. وتتشارك المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، رؤيتها لتحفيز النمو الاقتصادي مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تتمثل في رفع مستوى التنمية الصناعية وتعزيز التجارة وتوسيع نطاق الشراكات الدولية».

وعلقت مريم المهيري، مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، قائلة: «توفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين الإمارات ودول العالم حول كل ما يتعلق بالابتكار».

تحولات استراتيجية

قال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تتطلع القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتلقي الدعم والتوجيه من كبار القياديين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات. لقد ساهمت خبرات أعضاء اللجنة التنظيمية العليا ومعارفهم في قيادة التحولات الاستراتيجية في جميع قطاعات الدولة الاقتصادية. ولا شك في أن مساهمتهم وخبرتهم ستعزز مكانة القمة كمنصة عالمية تشجع التعاون وتوفير الفرص في القطاعين الصناعي والتكنولوجي وتدعو لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. كما وستساهم اللجنة التنظيمية العليا أيضاً في صياغة المبادرة الخاصة بالدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع والتي ستطلق خلال فعالياتها، ونأمل أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي مستدام على الأجيال القادمة».

القمة في «إكسبو»

تنطلق الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مركز معارض «إكسبو 2020» بدبي، وتستمر لمدة أسبوع في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر 2021.

وتتضمن العديد من النشاطات، بما ذلك جلسات النقاش والكلمات الرئيسية والجلسات التفاعلية والمقابلات مع مجموعة من أبرز القيادات والشخصيات العالمية، يتبعها عقد مجموعات عمل وورش وجلسات نقاش داعمة للشباب ونشاطات خاصة بمبادرات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، مثل مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي.

وعلى مدار أسبوع القمة، تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول معرض صناعي قائم على التكنولوجيا في الإمارات، والذي سيستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجال التكنولوجيا والصناعة.

وستناقش أجندة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 الدور الذي يلعبه تبني التقنيات الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وشبكات الجيل الخامس في دعم وتطوير القطاع الصناعي.