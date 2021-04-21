نوفاك: «أوبك+» تبحث خطط إمدادات النفط

موسكو (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن اجتماعاً لمنتجي النفط في «أوبك+» الأسبوع المقبل، قد يؤكد أو يعدل خطط الإنتاج الحالية في أعقاب قرار تخفيف قيود الإنتاج. واتفقت «أوبك+» مطلع أبريل على تخفيف قيود الإنتاج تدريجياً من مايو.

وخفضت «أوبك+» الإمدادات بمعدل قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود لازالت قائمة بعد قرار أبريل. وتعقد أوبك اجتماعها المقبل لبحث السياسة في 28 أبريل.

وقال نوفاك للصحفيين «اجتمعنا قبل شهر وناقشنا خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة. لذا إذ لم يحدث أمر استثنائي، فإن مهمتنا ستكون تأكيد هذه الخطط وتعديل الخطط الجديدة».

وقال أيضاً إن من المقرر أن تناقش الحكومة الروسية قيوداً محتملة على صادرات البنزين لحماية السوق المحلية. وتنتج المصافي الروسية 40 مليون برميل بنزين سنوياً، ويجري تصدير نسبة عشرة بالمئة.