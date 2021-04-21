«الملتقى» يناقش النمو المستدام لانتعاش صناعة السفر

دبي (الاتحاد) تشارك شخصيات بارزة من قطاع السياحة بشكل حي وشخصي في الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي 2021 «الملتقى» على خشبة المسرح العالمي «جلوبال ستيج» لسوق السفر تحت عنوان «السياحة من أجل مستقبل أكثر إشراقاً» والتي تقام 16 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم قائمة أبرز المتحدثين كلاً من: هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي والدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وسكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس وثوييب محمد، العضو المنتدب لشركة جزر المالديف للتسويق والعلاقات العامة.

وتسلط هذه الجلسة، التي تديرها قناة سي إن إن، الضوء على العوامل الحاسمة التي من شأنها تحقيق انتعاش قوي وسريع ومستدام في السفر والسياحة وأهمية الدور المحوري الذي سيلعبه هذا القطاع في النمو الاقتصادي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل الموضوعات الأخرى التي ستتم مناقشتها أيضاً كلاً من: المعرفة والتبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي.

كما تتصدر جدول الأعمال جلسة العلاقات الخليجية الإسرائيلية التي تناقش فرص السفر والسياحة الهائلة التي توفرها الاتفاقيات الثنائية بين دول الخليج وإسرائيل.

قائمة المتحدثين

وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأوريت فركاش هكوهين، وزيرة السياحة في إسرائيل وزايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين ورئيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

يتناول هذا المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بالسفر والصحة والسلامة، فضلاً عن انعقاد منتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل: الصين والمملكة العربية السعودية والهند، بالإضافة إلى قمة الصناعة الفندقية، التي سيتم تسليط الضوء فيها على الأدوار المتغيرة التي تلعبها الفنادق خلال فترة الجائحة وتغير مشهد الضيافة.

تناقش قمة السياحة في المملكة العربية السعودية الانعكاسات الإيجابية لاستراتيجية رؤية السعودية 2030، والمشاريع العملاقة الطموحة، وكيف تضع الدولة معايير جديدة للصناعة العالمية، وستضم هذه القمة نخبة من أبرز الشخصيات والخبراء الرفيعي المستوى من بينهم: الكابتن إبراهيم الكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، والدكتورة أفنان الشعيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة FNN الدولية ورئيس مجلس إدارة المنتدى العربي الدولي للمرأة، وجيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية وجون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية.

بداية إيجابية

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط الذي سيتم انعقاده في الفترة الممتدة ما بين 16 وحتى 19 مايو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي: «سيتم إقامة نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العربي تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة»، وبالتالي ستكون الجلسة الافتتاحية كبداية إيجابية وعملية ومتفائلة».

وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسيين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم لمدة أربعة أيام على مسرح ترافيل فورورد، حيث ستتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي تشكل مستقبل السفر والسياحة.

وسائل التواصل الاجتماعي

وتشمل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى فعاليات مشتركة أخرى مثل: فعالية مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل بين المؤثرين ونادي المشترين.

ويشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام 62 دولة يمثلها كلاً من: الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام كلاً من: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

الاتجاهات الناشئة

وأضافت كورتيس قائلة: «سيتم خلال الحدث تسليط الضوء بشكل رئيس من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر في ظل جائحة كوفيد-19 ومواكبة عملية إطلاق اللقاحات وتخفيف القيود الاجتماعية وقيود السفر، والأهم من ذلك كله هو التطرق إلى ما يخبئه المستقبل لهذه الصناعة، بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة وما يخبئه المستقبل وكيفية الاستفادة من الابتكار في دفع عجلة نمو هذه الصناعة إلى الأمام».