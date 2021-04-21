أسعار النفط تنخفض وسط توقعات ضعف الطلب

لندن (رويترز) - نزلت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء تحت ضغط مخاوف بأن ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الهند، سيدفع الطلب على الخام للهبوط في ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو دولاراً إلى 65.57 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تنزل بنفس الهامش إلى 61.67 دولار للبرميل. وانتهى أجل عقد مايو أمس الثلاثاء منخفضاً 1.5 بالمئة إلى 62.44 دولار.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز: «الهند مستهلك رئيس للنفط الخام، لذا فإن تزايد الإصابات بالفيروس ومن ثم القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب». وتابع: «تظل الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية، في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. إذا لم تتحسن صورة الطلب كثيراً، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر».

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالمي، اليوم عن زيادة قياسية للوفيات اليومية من كوفيد-19 لتبلغ 2023 وزيادة قياسية لحالات الإصابة أيضاً إذ تجاوزت 295 ألفاً. كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

وتضررت السوق أكثر من بيانات معهد البترول الأميركي التي أظهرت نمو مخزونات الخام ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في 16 أبريل، حسب مصدرين في السوق مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع في المخزونات.

وذكر المصدران أن المعهد أعلن نمو مخزونات الخام بواقع 426 ألف برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها بواقع ثلاثة ملايين برميل.