«أتش أس بي سي» ينفذ صفقة تمويل بتقنية بلوك تشين

دبي (الاتحاد) تمكن بنك أتش أس بي سي HSBC من تنفيذ صفقة تمويل تجاري مدعومة بتقنية بلوك تشين blockchain لتمويل عمليات التجارة المباشرة بين شركة يونيفرسال للأنابيب والصناعات البلاستيكية المحدودة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وشركة تاتا ستيل ليمتد الهندية - وهي الصفقة الأولى من نوعها في قطاع صناعة الصلب على المستوى العالمي. ولقد أتاحت منصة Contour المدعومة بتقنية blockchain إمكانية تبادل الوثائق المطلوبة لشركة يونيفرسال للأنابيب بشكل رقمي متكامل لاستيراد طلباتها من صفائح الفولاذ الكربوني إلى الإمارات العربية المتحدة من شركة تاتا ستيل في الهند. وتمثل هذه الصفقة سيناريو حالة حقيقية للجدوى التشغيلية لتقنية blockchain كوسيلة بديلة لوسائل تبادل الوثائق الورقية بالطريقة التقليدية.

التبادلات التجارية

وقال سونيل فيتيل، الرئيس الإقليمي لتمويل التجارة العالمية والذمم المالية (GTRF) لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يعتبر HSBC، من البنوك النشطة في تحول مسار التجارة العالمية باستخدام تقنية blockchain. وإنه ليسعدنا قيام شركة يونيفرسال للأنابيب وشركة تاتا ستيل (Tata Steel) بالاعتماد بشكل حاسم على منصة Contour لإجراء هذه التبادلات التجارية، مما يعزز الجدوى التجارية والتشغيلية لتقنية blockchain ومنصة Contour. ونحن واثقون من أن هذا سيمهد الطريق لاعتماد العملاء الآخرين والجهات وقطاعات الأعمال الأخرى لهذه المنصة والاستفادة من إمكانياتها على نطاق واسع، الذي نجري مع العديد منهم بالفعل محادثات حول هذا الموضوع".

إنجاز المعاملات

ومن شأن التمويل التجاري أن يدعم الكثير من عمليات التجارة العالمية، إلا أنه من الناحية التقليدية، يشتمل على حجم كبير من الإجراءات اليدوية الورقية. وإن تحويل هذه الإجراءات إلى المنصات الرقمية يمكن أن يقلل من أوقات إنجاز المعاملات من 5-10 أيام إلى أقل من 24 ساعة، مما يتيح إمكانية الاستفادة من رأس المال التشغيلي بشكل أكبر ويمكّن من القيام بالمزيد من المعاملات التجارية بين البلدان. وفي هذه الحالة، في حين أن النقل المادي للبضائع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند يستغرق وقتاً قصيراً نسبياً بسبب القرب الشديد بين البلدين، إلا أنه يمكن للإجراءات الورقية الإدارية أن تعيق تسليم السلع والبضائع في كثير من الأحيان. ومن شأن استخدام تقنية blockchain أن يقلل وقت إنجاز المعاملات وبالتالي تعزيز كفاءة المعاملات التجارية بين البلدين، والتي تقدر قيمتها بحوالي 60 مليار دولار نظراً لكون الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

الاعتمادات المستندية

وقال أنيل توراني، المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال للأنابيب والصناعات البلاستيكية: "إن مستقبل التجارة هو التحول إلى العالم الرقمي وإن نجاح صفقة التمويل التجاري عبر منصة blockchain يشجعنا على المضي قدماً في ربط جميع معاملات الاعتمادات المستندية المستقبلية بهذه المنصة. كما أن إمكانات السرعة والوضوح والكفاءة والأمن المعزز التي توفرها هذه المنصة تعتبر ميزة هائلة وتفتح أمامنا فرصاً هائلة. وعلى الرغم من مشاركة العديد من اللاعبين في مثل هذه المعاملات، إلا أننا وجدنا أن التجربة بمجملها تتمتع بالسلاسة والشفافية".

منصة كونتور

ومن شأن منصة Contour أن تتيح لجميع الأطراف إمكانية رؤية سير المعاملات التجارية مع ضمان عدم سيطرة طرف واحد على جميع البيانات. وهذا يضمن تحسن رؤية البنوك والمستوردين والمصدرين دون المساس بأمن المعاملات. ويعتبر HSBC أحد أهم المساهمين المؤسسين في منصة Contour وكان أول بنك ينضم إلى المنصة كعضو منتج بشكل كامل في ديسمبر 2020.

تقنية رائدة

وقال بيوش جوبتا، نائب الرئيس لشؤون تسويق ومبيعات الصلب لدى شركة تاتا ستيل: "إننا نستفيد باستمرار من إمكاناتنا الداخلية وإمكانات النظم البيئية الخارجية من خلال شراكات منظمة بعناية لتعزيز عجلة الابتكار. وإن اعتمادنا لهذه المنصة يتماشى مع هدفنا المتمثل في تسهيل حركة التجارة وتمكين واجهة مستقلة جديرة بالثقة طوال الوقت لتقديم تجربة أفضل للعملاء. وتُظهر هذه المبادرة الفريدة، التي تم تنفيذها بالتعاون مع بنك HSBC حجم الجهود المستمرة التي بذلناها للاستفادة من الوسائل التقنية الرائدة لقيادة أعمالنا وإدارتها في ظل الأوضاع المضطربة السائدة في السوق بسبب جائحة كورونا وذلك من خلال تحدي الوضع الراهن وإعادة تصور هيكل التجارة العالمية".

وشملت صفقة التمويل التجاري أيضاً توفير حل essDOCS لتسهيل تبادل مستندات الشحن، مما يتيح إمكانية نقل ملكية البضائع بالتزامن مع الاعتماد المستندي وزيادة تسهيل الإجراءات بمجملها. كما تشير تفاصيل هذه الصفقة التجارية أيضاً إلى أنها الأولى عالمياً في مجال صناعة الصلب؛ وأول معاملة اعتماد مستندي إلكتروني متكاملة لتصدير الصلب على مستوى العالم، وأول صفقة تجارية غير ورقية تدمج بين سندات الشحن الإلكترونية والاعتمادات المستندية الرقمية في قطاع السلع الفولاذية.