«ناسداك دبي» ترحب بإدراج صكوك «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد) رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك إضافية من الشقّ الأول بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن بنك دبي الإسلامي.

وحققت هذه الصكوك أدنى معدل ربح حققه بنك خليجي على أداة إضافية من الشقّ الأول وذلك بنسبة 3.375%، كما وصلت تغطية الاكتتاب فيها إلى 5.6 أضعاف المبلغ المستهدف، حيث بلغ سجل الطلبات ذروته عند 2.8 مليار دولا.

ويعتبر بنك دبي الإسلامي المُصدر الإماراتي الرائد للصكوك في ناسداك دبي من حيث القيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار دولا، بما فيها هذا الإدراج بقيمة 500 مليون دولار.

وتعزز هذه الصكوك، التي تم إدراجها في 19 أبريل،2021 مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم، حيث تستقطب جهات إصدار محلية ودولية على حد سواء. وقد بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في دبي إلى الآن 74.66 مليار دولار.