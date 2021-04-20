3.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية لقطاعي الصناعة والأعمال

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لقطاعي الصناعة والاعمال نحو 3.8 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2021 وذلك طبقاً لما تظهره أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي.

وبحسب الإحصائيات ذاتها، أسهم تواصل النمو في التسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في دولة الامارات لقطاعي الصناعة والأعمال برفع إجمالي رصيدها التراكمي الى 782.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري مقارنة مع 777.8 مليار درهم في شهر ديسمبر من العام 2020. وشكلت القروض التي حصل عليها القطاعان نحو 44% من اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة والجهات الحكومية والخاصة في نهاية شهر فبراير من العام الجاري.

ويتضح من خلال متابعة حركة مؤشر القروض المقدمة للقطاعين عودة البنوك لتقديم التمويل لهما بقوة مع بداية العام الجاري وذلك بعد حالة الاستقرار التي شهدتها في وقت سابق وتحديداً في نهاية العام 2020.

ويعكس النمو المسجل في التسهيلات المقدمة للقطاعين تواصل حركة النشاط التي شهدت ارتفاعاً قبل عدة أشهر، وهو الأمر الذي يتطلب الحصول على تمويل للمحافظة على استدامة النشاط بنفس الوتيرة.