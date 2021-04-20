منح تراخيص لـ 589 مؤسسة فردية جديدة خلال أبريل الجاري

أبوظبي (وام)

سجلت الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات المزيد من النمو خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك وفق ما تم رصده من قبل السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر دخول نحو 589 مؤسسة فردية الى سوق العمل في دولة الإمارات في النصف الأول من شهر أبريل الجاري.

ويعكس النمو المتواصل في عدد التراخيص الجديدة الصادرة في الدولة، محافظة كافة القطاعات على وتيرة نشاط جيدة منذ بداية العام الجاري، مما سينعكس بآثاره الإيجابية على أداء الاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية. ويتضح من خلال الأرقام الرسمية أن ثلاث إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على نحو 80% من أنشطة المؤسسات الفردية المرخصة في دولة الإمارات فيما توزعت بقية النسبة على الإمارات الأخرى.