«غرفة دبي» تناقش ديناميكيات الشركات العائلية

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية وشركة «بي دبليو سي»، ندوة افتراضية مؤخراً حول ديناميكيات الشركات العائلية والخلافات العائلية وتأثيراتها على الشركات.

وتعتبر الندوة الافتراضية التي حضرها أكثر من 50 مشاركاً، جزءاً من التعاون القائم بين غرفة دبي ومجلس الشركات العائلية الخليجية، بعد توقيع الجانبين مذكرة تفاهم العام الماضي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الفعاليات والمبادرات والأبحاث التي تخدم الشركات العائلية في الإمارة.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الشركات العائلية تشكل مكوناً هاماً من مجتمع الأعمال بالإمارة، لافتاً إلى أن القانون الذي أصدره العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي حول تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي، جاء لينظم عمل الشركات العائلية ويساهم بوضع إطار قانوني يراعي المحافظة على استمرارية الملكية العائلية، ويعزز الدور الذي تقوم به الشركات العائلية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار بوعميم إلى أن الظروف الحالية المرتبطة بتحديات أزمة فيروس كوفيد-19 قد وضعت ضغوطات على جميع الشركات ومنها الشركات العائلية، لافتاً إلى أن وجود هيكلية واضحة للحوكمة المؤسسية تعتبر أحد الحلول الناجحة والمثالية لتذليل الخلافات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية لضمان استمرارية الأعمال وتوارث الملكية والقيادة، معتبراً أن الحوار المفتوح والصريح كذلك بين مكونات العائلة يساهم في تذليل التحديات، مشيراً إلى أن بقاء الشركة مرتبط بقدرة قيادتها على تخطي التحديات معاً.